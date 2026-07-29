La Biblioteca Valenciana recorre 165 años de actualidad con la donación de la hemeroteca de Las Provincias

Biblioteca Valenciana - GVA

VALÈNCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha recibido la hemeroteca histórica de Las Provincias, donada por Federico Domenech, S. A., empresa editora del periódico.

La colección abarca 165 años de una de las cabeceras más antiguas y relevantes de la prensa valenciana, convertida en una fuente documental de referencia para la investigación histórica, social, política y cultural de la Comunitat Valenciana.

La hemeroteca donada reúne la colección impresa de La Opinión, antecedente del periódico, entre 1860 y 1865, y la de Las Provincias, entre 1866 y 2025, así como su archivo digital desde el año 2000. Como material adicional, el conjunto se completa con un tomo de El Pueblo correspondiente a 1907.

Esta incorporación permitirá a la Biblioteca Valenciana completar su colección de Las Provincias y ponerla a disposición de los usuarios para su consulta. La donación refuerza así los fondos hemerográficos de la institución y mejora el acceso a una fuente esencial para el conocimiento de la historia valenciana.

El diario Las Provincias fue fundado en enero de 1866 por Federico Doménech y Teodoro Llorente. A lo largo de sus 160 años de trayectoria se ha consolidado como una de las principales cabeceras de información de la Comunitat Valenciana y un testimonio de referencia de la historia contemporánea valenciana.

La llegada de este fondo supone, además, una importante garantía de conservación para un patrimonio documental que recoge el relato cotidiano de la sociedad valenciana a lo largo de más de un siglo y medio. Sus páginas reflejan acontecimientos políticos, económicos, culturales y deportivos, así como la evolución urbana y social de la ciudad de València y del conjunto de la autonomía.

La Biblioteca Valenciana integrará este material en sus fondos especializados, lo que facilitará el trabajo de investigadores, estudiantes y ciudadanos interesados en la recuperación de la memoria histórica y el estudio de la evolución del periodismo valenciano. La colección permitirá consultar de forma continuada una de las series periodísticas más extensas conservadas en la Comunitat Valenciana.