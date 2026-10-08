La Biblioteca Valenciana renueva la exposición permanente dedicada a Jaume I y presenta una web interactiva

La Biblioteca Valenciana renueva la exposición permanente dedicada a Jaume I y presenta un nuevo recurso digital - GVA

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu renueva la exposición permanente dedicada a Jaume I y presenta un nuevo recurso digital sobre su legado. Esta actuación, presentada en la víspera del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, se enmarca en las actividades programadas por la Generalitat con motivo del 750 aniversario de la muerte del monarca y pretende ofrecer "una visión más amplia de la huella que dejó su reinado en la historia, la cultura y el imaginario colectivo valencianos".

La renovación de la muestra propone un recorrido a través de los fondos bibliográficos y documentales de la Biblioteca Valenciana que permiten aproximarse tanto al Jaume I histórico como a la construcción y transmisión de su memoria a lo largo de los siglos, señala la Generalitat en un comunicado.

En la sección 'La Biblioteca Destaca', los visitantes podrán ver la primera versión impresa del 'Llibre dels fets', la 'Crónica de Muntaner' sobre Jaume I, impresa en València por Jerónima Galés en 1558, y 'Els Furs' de Ioan Mey (1547), última edición completa de los mismos.

Por su parte, en la sección 'Nicolau Primitiu' se puede contemplar la labor que la editorial Sicania hizo en los años cincuenta para conservar la memoria de Jaume I, incluyendo la plancha original de un calendario dedicado al monarca.

En 'Archivos Personales y Manuscritos', el público puede ver códices de los siglos XVII y XVIII con escudos e historias de familias de la nobleza valenciana, así como testimonios etnográficos musicales recopilados por Eduardo López-Chavarri de origen similar.

Al mismo tiempo, la sección 'Fondo Antiguo Impreso' incluye distintos bandos y publicaciones conmemorativas de los siglos XVII y XVIII sobre la entrada de Jaume I en la ciudad de València.

La Fiesta de Moros y Cristianos protagoniza la vitrina de 'Fondo Moderno', con 'llibrets' de localidades como Alcoy, Oliva o Elda, mientras que en 'Fondo Gráfico' se pueden ver fotografías y aucas centenarias sobre la 'mocadorà' o el primer mapa del reino de València (Ortellius, 1582).

Además, la Biblioteca Valenciana ha elaborado un nuevo recurso digital e interactivo sobre Jaume I que permite acceder de manera visual al 'Llibre dels fets' y el 'Llibre del Repartiment', dos documentos fundamentales para conocer la conquista y la organización inicial del Reino de València.

La página web estructura sus contenidos en torno a dos apartados. El primero, 'La conquista del Reino de València: el Llibre dels fets', se centra en la crónica vinculada al propio Jaume I y en el relato de la expansión de la Corona de Aragón y de la conquista valenciana. El segundo, 'La distribución territorial del Reino de València: el Llibre del Repartiment', aborda el proceso de reparto y organización del territorio conquistado.

El recurso pretende facilitar el acceso del público a estas fuentes históricas a través de un entorno digital que permite consultar las imágenes de los documentos, ampliarlas y desplazarse por ellas, así como recorrer galerías de imágenes y acceder a vistas detalladas desde distintos dispositivos.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

Con la renovación de la exposición permanente y la creación del nuevo recurso digital, la Generalitat "refuerza su labor de conservación, digitalización, investigación y difusión del patrimonio bibliográfico valenciano, incorporando nuevas herramientas que permiten el acceso a documentos fundamentales para comprender el pasado de la Comunitat Valenciana".

La exposición puede visitarse en el monasterio de San Miguel de los Reyes, sede de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, mientras que el nuevo recurso digital puede consultarse gratuitamente a través del portal web.