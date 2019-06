Una 'bicifestación' recorre el centro de València para reivindicar este transporte y "hacer una ciudad más saludable"

Publicado 02/06/2019 13:16:32 CET

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una 'bicifestación' organizada por el colectivo 'València en bici' ha recorrido el centro de la ciudad para reivindicar la bicicleta como medio de transporte "eficiente, sostenible e inclusivo" pero también para "hacer una ciudad más saludable y mejor para todo el mundo".

Ciclistas, personas con movilidad reducida y usuarios de patinetes, entre otros, han participado en esta marcha que ha partido del Paseo de la Alameda a la altura del Puente de la Exposición, ha pasado por Colón hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento. Fuentes de la organización señalan que han asistido alrededor de 500 personas.

Allí se han podido ver algunas pancartas como 'la bici no és el problema, és part de la solució (la bici no es el problema, es parte de la solución), "concienciación sin contaminación, los carriles bici buena solución" o "el planeta sobrevivirá, nosotros no".

La convocatoria ha tenido un ambiente de "celebración", ha destacado el miembro de València en bici Fernando Mafé, que ha indicado que "al mismo tiempo sirve para reivindicar la bicicleta como un vehículo de transporte eficiente, sostenible e inclusivo y, sobre todo, para hacer una ciudad más saludable y mejor para todo el mundo".

Mafé ha destacado la importancia de la "movilidad activa" por motivos de salud personal y pública porque "el gasto en inversiones de salud es considerable". "La gente que va en bici todos los días a trabajar está más sana y por tanto eso es un ahorro en salud y limpieza del aire", explica.

Según el representante de Valencia en Bici, en los nuevos carriles bici de València que "generaban polémica" circulan "más de 5.000 personas al día". Por ello, se ha mostrado "alegre" de que el alcalde de València, Joan Ribó, "apueste por esta movilidad y el transporte público".

A la cita se ha sumado el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, que ha incidido en declaraciones a Europa Press en el carácter de "celebración convocada por la ciudadanía", porque "la bici, como uno de los elementos del cambio, aporta un valor diferencial de una ciudad más amable, menos contaminada y con más alternativas de movilidad".