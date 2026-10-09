Binomio de Oro celebra el vallenato ante cerca de 2.000 personas en la Sala Auditorio Roig Arena

Binomio de Oro en la Sala Auditorio Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La agrupación colombiana de vallenato Binomio de Oro de América ha reunido en la noche de este jueves a cerca de 2.000 personas en la Sala Auditorio Roig Arena de València, donde ha celebrado sus 50 años de trayectoria con un concierto que ha recorrido algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio.

Con todas las entradas vendidas, la velada ha comenzado con las actuaciones de Alejandro Palacio, exvocalista de Binomio de Oro de América, y Amín Martínez, fundador y voz histórica de Los Chiches Vallenatos y uno de los referentes del vallenato romántico, destaca la organización en un comunicado.

A continuación, ha llegado el turno de Binomio de Oro de América, una de las formaciones más emblemáticas del vallenato colombiano.

Fundada en Barranquilla en 1976 por el cantante Rafael Orozco y el acordeonista Israel Romero, la agrupación se ha convertido a lo largo de estas cinco décadas en una de las grandes referencias del género y ha servido como cantera para numerosos artistas.

El concierto en Roig Arena, enmarcado en la celebración de las cinco décadas de trayectoria de la formación, ha rendido homenaje al legado construido por Rafael Orozco e Israel Romero y ha permitido al público realizar un recorrido por diferentes etapas de la historia de la agrupación.

Durante la noche han sonado algunos de sus temas más conocidos, como 'Olvídala', 'Niña Bonita' o 'Si tu amor no vuelve', junto a clásicos de la etapa de Rafael Orozco como 'Solo para ti', 'El llanto de un rey' y 'La creciente'.