Bioparc València estudiará el comportamiento de elefantes, chimpancés y tortugas durante el eclipse

Elefantes jugando en el agua. - BIOPARC VALENCIA

VALÈNCIA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bioparc València va a aprovechar el eclipse solar del próximo 12 de agosto para estudiar el comportamiento de algunas especies de animales durante el fenómeno astronómico.

En concreto, el parque valenciano focalizará la atención en el Elefante africano de sabana (Loxodonta africana), mediante visionado de imágenes y sonido de la manada que, al contar con dos crías de puede resultar muy interesante.

También se podrá ver la reacción de las dos crías del grupo de chimpancés Pan troglodytes verus, el más numeroso de España, en este caso, añadiendo la supervisión en directo por el personal de Biología.

Por último, un sistema de fototrampeo está instalado en el nuevo recinto de las tortugas de Aldabra (Geochelone gigantea), la segunda tortuga terrestre más grande del mundo.

Desde el Bioparc señalan que, más allá del interés que despierta entre la población, el eclipse también supone "una ocasión excepcional para acercarse a la naturaleza y su biodiversidad, estudiando cómo responden los animales a un cambio tan brusco en las condiciones ambientales".

En este sentido, afirman que el comportamiento de la fauna influye una gran variedad de estímulos ambientales: temperatura, coyuntura meteorológica, acción sísmica y, por supuesto, la luminosidad.

Los ritmos circadianos, responsables de coordinar procesos como la alimentación, el descanso o la función reproductiva, están estrechamente ligados a la alternancia natural entre el día y la noche. Cuando esa secuencia se altera de forma súbita, como sucede en un eclipse solar, algunas especies pueden modificar provisionalmente su proceder.

A pesar de que los eclipses han avivado la curiosidad desde hace siglos, la actitud de los animales en estos episodios continúa siendo poco conocida. Su escasa duración y la rareza con la que se producen dificultan la realización de exámenes científicos.

Además, el hecho de que ocurra en un lugar específico y con un intervalo temporal muy variable y que puede ser de muchos años, dificulta replicar experimentos en circunstancias similares. Por este motivo, cada eclipse supone "una oportunidad irrepetible para recopilar documentación y comprender mejor la relación entre los ciclos de la luz y la biología", subrayan.

NO EXISTE UNA RESPUESTA ÚNICA

Las investigaciones efectuadas hasta la fecha demuestran que no existe una respuesta única. Algunas especies apenas experimentan modificaciones, otras, no obstante, adoptan hábitos propios del final de la jornada, buscando refugio o reduciendo su actividad al interpretar que la noche ha llegado antes de tiempo. Igualmente, se han descrito agrupamientos temporales en especies como babuinos, jirafas, flamencos o tortugas, que se reúnen en los instantes de máxima negrura para volver a dispersarse cuando recuperan la claridad habitual.

En primates, especialmente los grandes simios, se ha observado una tendencia a subir a estructuras elevadas mientras que algunos reptiles, lejos de reducir su movimiento, incrementan sus desplazamientos mientras tiene lugar el eclipse.

En determinados casos también pueden aparecer conductas de vigilancia o inquietud, aunque las publicaciones coinciden en que este proceder suele ser puntual y varía considerablemente entre especies e individuos.

Como centros "comprometidos con la conservación de la naturaleza", con motivo de este eclipse, los Bioparc de Fuengirola y Valencia desarrollarán un seguimiento específico sobre los animales.

El análisis consistirá en comparar el comportamiento de determinados animales a la hora prevista del eclipse, los días previos y durante el propio evento. Toda esta información recopilada contribuirá a ampliar el conocimiento sobre la influencia de los cambios bruscos de luminosidad en especies tan diferentes y permitirá seguir profundizando en uno de los pilares fundamentales de Bioparc: "el estudio del comportamiento animal como herramienta para garantizar su bienestar y avanzar en su conservación". Asimismo, se participará en el Proyecto TriEclipse, una actuación pionera en el mundo liderada por Udena (Unidad de Naturaleza).