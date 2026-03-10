Bioparc Valencia incorpora la única instalación del mundo para admirar a la hormiga gigante 'cirujana'

Hormiga gigante - BIOPARC

VALÈNCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bioparc Valencia ha incorporado la única instalación del mundo para admirar a la hormiga gigante 'cirujana', especie capaz de tratar y realizar amputaciones controladas de extremidades heridas, según ha informado el parque en un comunicado.

Ubicado en la zona que recrea la Cueva de Kitum, este recinto ofrece la oportunidad de contemplar el funcionamiento de una colonia de una especie de este insecto con impresionantes características.

La hormiga gigante moteada (Camponotus maculatus) caza, defiende agresivamente con soldados que muerden, proyectan ácido fórmico y superan en tamaño a la reina. El crecimiento de la colonia es extraordinariamente rápido y operan quirúrgicamente para realizar amputaciones de extremidades dañadas.

Las personas que visitan Bioparc Valencia pueden ver las galerías que unen las distintas cámaras especializadas según su finalidad, sea la puesta, depósito de desechos o almacenamiento de alimento.

El novedoso diseño y construcción de este hormiguero que en su hábitat permanecería oculto bajo tierra se ha llevado a cabo en colaboración con Anthouse, para mirar la actividad de las obreras, las soldados e, incluso, también a la reina.

El montaje es exclusivo, adaptado a las condiciones del espacio y pensado para ofrecer la mejor visión posible, manteniendo a la vez un entorno controlado para el bienestar y el correcto desarrollo de la colonia --humedad estable, luz tenue y estructura de gran tamaño--.

También conocida como hormiga carpintera, esta especie africana es de las más grandes que existen y su carácter es extremadamente dominante. Su organización social y proceder resultan especialmente llamativos: la defensa del nido es masiva y coordinada, y sus soldados pueden protagonizar auténticos duelos territoriales.

Además, aunque se trata de una colonia joven, su crecimiento es muy rápido: puede alcanzar 10.000 individuos en menos de dos años y, en la madurez, llegar hasta 50.000, con una sola reina.

Pero si hay un dato que sitúa a la Camponotus maculatus como un caso de insólito interés es su sorprendente comportamiento médico, muy poco documentado científicamente en hormigas. Las obreras detectan lesiones en sus compañeras, realizan un protocolo de higienización para evitar infecciones y, si el deterioro compromete la supervivencia, pueden amputar desde la base para prevenir necrosis, continuando después con una limpieza exhaustiva. Esta capacidad de cercenar cuidadosamente extremidades heridas las convierte en hormigas 'cirujanas'.

En lo referente a la alimentación, esta hormiga no solo se nutre de néctar, también presenta un marcado instinto depredador, por lo que en Bioparc Valencia se le facilita una dieta variada que incluye presas como grillos, cucarachas y moscas.