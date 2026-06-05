BioSoil, proyecto de biología sintética de la UPV, alcanza el Top 10 mundial en la Red Bull Basement en San Francisco - UPV

VALÈNCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

BioSoil, el proyecto de biología sintética impulsado por jóvenes titulados de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha alcanzado el Top 10 mundial en la Red Bull Basement 2026, cuya final internacional ha tenido lugar esta semana en San Francisco (EEUU).

El equipo, formado por Alejandro Aymerich, Clara González y Hugo Lluch, representó a España tras ganar la final nacional, celebrada el pasado mes de mayo en La Harinera, espacio vinculado al ecosistema de innovación del Ayuntamiento de València y a la estrategia Valencia Innovation Capita, según ha informado la institución académica en un comunicado..

En la final de San Francisco, el equipo de la UPV compitió con 43 proyectos internacionales seleccionados para la fase global y logró clasificarse entre los diez finalistas, que defendieron su propuesta ante jurado, inversores y representantes del ecosistema tecnológico internacional. Además, obtuvo la sexta posición en la votación popular.

La Red Bull Basement es una competición internacional de innovación y emprendimiento impulsada por Red Bull que ayuda a estudiantes y jóvenes emprendedores a convertir ideas tecnológicas en proyectos "reales" con "impacto social, ambiental o económico".

BioSoil plantea una solución basada en biología sintética para contribuir a la recuperación de suelos agrícolas degradados o contaminados. Su propuesta se basa en el desarrollo de consorcios microbianos capaces de combinar dos funciones: reducir o transformar contaminantes presentes en el suelo y mejorar al mismo tiempo su fertilidad para favorecer el crecimiento de los cultivos.

DANA Y SUELOS AGRÍCOLAS

La iniciativa nació a partir de una preocupación cercana: las consecuencias de la dana sobre los suelos agrícolas valencianos. A partir de ese problema local, el equipo diseñó una propuesta con potencial de aplicación internacional centrada en la restauración de ecosistemas agrícolas y la reducción de la dependencia de insumos químicos.

"El proyecto combina biotecnología, microbiología, modelado matemático y simulación computacional. Nuestro objetivo es aplicar biología sintética al diseño de sistemas microbianos que puedan contribuir, en el futuro, a la recuperación de suelos agrícolas degradados", han señalado Alejandro Aymerich, Clara González y Hugo Lluch.

El proyecto ha contado con la mentoría de Alejandro Vignoni y Yadira Boada, investigadores del Instituto Universitario de Automática e Informática Industrial (ai2) de la UPV, así como con el apoyo del Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento y del Área de Emprendimiento IDEAS UPV. Además, ha recibido respaldo del Ayuntamiento de València, a través de Valencia Innovation Capital.

Tras ganar la final nacional, el equipo recibió también el apoyo de Juan Fuentes, director del Testing Lab de GSIC Powered by Microsoft en València, quien organizó una jornada previa al viaje a San Francisco para que el equipo pudiera ensayar su presentación, afinar el discurso y preparar la defensa del proyecto ante un jurado internacional con el apoyo de la concejala de Innovación del Ayuntamiento de València, Paula Llobet.

"REFERENTE EN TALENTO"

El Testing Lab de GSIC se encuentra en las instalaciones de La Harinera, y forma parte del complejo de innovación de València Innovation Capital. Para la concejala Paula Llobet, "el resultado obtenido por BioSoil en San Francisco es una muestra del potencial del ecosistema innovador de la ciudad".

"Que un equipo valenciano llegue al Top 10 de una competición con más de 40 países participantes demuestra que València es ya un referente en talento joven e innovación de impacto. Desde el Ayuntamiento seguiremos apostando por iniciativas que conectan a nuestros emprendedores con los recursos, los espacios y las redes que necesitan para crecer y competir a nivel global", ha afirmado Llobet.

"BioSoil refleja una idea en la que creemos desde la UPV: que cuando se conecta talento joven, investigación aplicada y una cultura de hacer cosas, pueden surgir proyectos con impacto real", ha afirmado Alberto Conejero, vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento de la UPV.

Según Conejero, "muchas veces hablamos de transferencia de conocimiento en abstracto, pero aquí, precisamente, lo interesante es el recorrido: cómo algo que empieza en aulas y laboratorios acaba evolucionando hacia una iniciativa emprendedora con potencial social y ambiental".

En ese trayecto, ha sido clave la mentoría de Yadira Boada y Alejandro Vignoni, que destacan "la singularidad de BioSoil, que conecta la formación de los estudiantes con un enfoque propio de la biología sintética y la ingeniería de control automático".

Para Hugo Lluch y Alejandro Aymerich, la experiencia en San Francisco ha supuesto también un punto de "inflexión personal y emprendedor": "Fue una experiencia para conocer gente, mejorar la idea y nos dio alas para hacer el proyecto mucho más grande de lo que imaginábamos. Sin duda, algo que nunca vamos a olvidar".