'Black Dog', el "thriller humanista" del cineasta chino Guan Hu, llega a la Filmoteca d'Estiu el 22 y 23 de agosto

'Black Dog' - GVA

VALÈNCIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca d'Estiu exhibirá los días 22 y 23 de agosto en los jardines del Palau de la Música de València, a las 22.30 horas, la película 'Black Dog' (2025), un "thriller humanista" dirigido por el cineasta chino Guan Hu. Según ha informado la Generalitat en un comunicado, la sesión forma parte del ciclo 'Top crítica y festivales 2025', que reúne títulos premiados y destacados por la crítica especializada.

Ganadora del Premio a la Mejor Película en la sección 'Un Certain Regard' del Festival de Cannes y del Premio a la Mejor Dirección y Fotografía en el Festival de Valladolid, la cinta se adentra en la historia de un exconvicto que recorre los alrededores del desierto de Gobi en moto.

La trama se sitúa en los días previos al inicio de los Juegos Olímpicos de Pekín. Tras salir de prisión, Lang regresa a su ciudad natal, un lugar semivacío y en proceso de desaparición. Allí se encariña con un perro negro desvalido que le acompañará en su recorrido por el lugar que un día fue su hogar.

De este modo, 'Black Dog' se adentra en temáticas como "la redención, los códigos de lealtad y la supervivencia". El largometraje ofrece, además, una reflexión sobre las transformaciones sociales e identitarias de la China moderna.

NUESTROS RÍOS

Como en ediciones anteriores, las sesiones se abrirán con un montaje de imágenes pertenecientes a la colección de cine aficionado y familiar de la Filmoteca Valenciana.

En esta ocasión y, en consonancia con el ciclo temático 'Un río de cine', la selección está dedicada a los ríos valencianos e incluye imágenes del Túria, el Júcar y el Segura que algunos aficionados tomaron con sus cámaras de 9'5 y súper 8 milímetros.

Estas proyecciones contribuyen a difundir una de las principales misiones de la Filmoteca Valenciana: "la salvaguarda del patrimonio audiovisual valenciano y de la memoria colectiva".

HORARIO DE LAS PROYECCIONES

Las proyecciones de la Filmoteca d'Estiu se celebran de lunes a domingo, excepto los miércoles. Las sesiones se inician a las 22.30 horas y la apertura del recinto, taquilla y el servicio de bar tiene lugar a las 21.30 horas. Por su parte, la programación completa y la venta anticipada de entradas están disponibles en la página web del Instituto Valenciano de Cultura (IVC).