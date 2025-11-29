El BOE publica el nombramiento de Pérez Llorca como 'president' de la Generalitat

Juanfran Pérez Llorca, nuevo 'president' de la Generalitat Valenciana. - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado el nombramiento de Juanfran Pérez Llorca como 'president' de la Generalitat Valenciana.

El Real Decreto 1080/2025, de 28 de noviembre, firmado por Rey, según lo establecido en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. "Vengo en nombrar President de la Generalitat Valenciana a don Juan Francisco Pérez Llorca, elegido por Les Corts Valencianes en la sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2025", recoge el texto.

La publicación se produce después de que Pérez Llorca fuera investido este jueves en Les Corts Valencianes con 53 votos a favor: los 40 del su partido, el PP, y los 13 de Vox.

La candidatura de Pérez Llorca, que sustituye al frente del ejecutivo autonómico a Carlos Mazón, salió adelante en primera votación --pública por llamamiento, tal y como establece el reglamento de la cámara valenciana-- gracias a la mayoría absoluta que suman el PP y Vox, tras unas seis horas de pleno de investidura. El acto de toma de posesión está previsto para el próximo martes, 2 de diciembre, a las 12.00 horas.

Este mismo viernes, Juanfran Pérez Llorca, tras oficializar su renuncia como alcalde de Finestrat (Alicante), donde ha sido primer edil durante una década, comentaba a los medios que "ya" está "pensando" en "nombres" y en "ponerse a la faena cuanto antes".

"Si algo he aprendido todos estos años que me dedico a la política es que hacer previsiones en política es muy difícil, es muy complicado. Yo siempre tengo los pies en el suelo y siempre me dedico a lo que me encargan o a lo que eligen mis vecinos. Esa es la prioridad que tengo", añadía.

El pasado 7 de noviembre, el BOE ya publicó el cese de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, después de que este anunciara su dimisión en una declaración institucional desde el Palau, un año tras la dana que sacudió a la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 y que provocó 229 víctimas mortales.

Pérez Llorca ingresa así en la lista de los 'presidents' Joan Lerma, Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, Francisco Camps, Alberto Fabra, Ximo Puig y Carlos Mazón, a la que hay que sumar Josep Lluís Albiñana y Enrique Monsonís en la etapa preautonómica.