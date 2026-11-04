Boke Bazán diseñará el cartel anunciador de la Semana Santa Marinera de València 2027

El diseñador Boke Bazán - REMITIDA JUNBTA MAYOR SEMANA SANTA MARINERA

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La propuesta del diseñador Boke Bazán ha sido la ganadora del Concurso de Carteles de la Semana Santa Marinera para realizar el cartel anunciador de la Fiesta en 2027.

El Comité de Selección ha adoptado la decisión tras valorar las 25 candidaturas recibidas en el marco de la convocatoria impulsada por la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera.

El jurado ha estado integrado por la presidencia de la Junta Mayor, el prior de la Semana Santa Marinera, los presidentes de las cuatro parroquiales, tres profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la comunicación visual y el autor del cartel de la edición anterior.

Para la elección se han tenido en cuenta criterios como la trayectoria y experiencia profesional, la calidad artística y técnica, la creatividad y la capacidad de comunicación de las propuestas, explica la organización en un comunicado.

El encargo comprende la creación del cartel anunciador y sus correspondientes adaptaciones para los distintos soportes y formatos de difusión, tanto impresos como digitales. La dotación económica establecida para el trabajo es de 3.300 euros, IVA incluido.

La convocatoria estaba abierta a profesionales y empresas de los ámbitos del diseño gráfico, la ilustración, la publicidad y la comunicación visual, con el objetivo de seleccionar la propuesta que dará forma a la imagen oficial de una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Boke Bazán cuenta con una amplia trayectoria profesional como diseñador gráfico, ilustrador, director de arte y creativo, desarrollada desde 1991. Licenciado en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València y por Middlesex University de Londres, obtuvo en 2025 el doctorado en Arte por la UPV, con la calificación de Sobresaliente Cum Laude.

A lo largo de su carrera ha desarrollado proyectos de identidad visual, cartelería, ilustración y comunicación para instituciones y entidades culturales.

Entre sus trabajos recientes figuran la imagen gráfica de las Fallas para la Generalitat Valenciana y la campaña gráfica de las Hogueras de Alicante, ambas en 2025, así como la identidad de la Orquesta de València y el cartel del 9 d'Octubre de 2023, recuerda la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de València.