Boluda, sobre la propuesta de financiación del Gobierno: "A lo mejor hay veces que hay que decir que sí"

VALÈNCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha manifestado este jueves que su "impresión personal" sobre la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica es que "lo que va delante, va delante" --ha afirmado tanto en castellano como en la versión en valenciano-- y ha añadido: "Hay veces que hay que decir que sí".

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios junto al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, antes de un almuerzo-coloquio de AVE.

A la pregunta sobre su valoración de la propuesta del Gobierno para la financiación, Boluda ha puntualizado que AVE "no tiene ninguna postura oficial" y no la ha estudiado aún de forma conjunta, ya que se está pendiente de la celebración de un pleno monográfico al respecto.

Sin embargo, ha añadido: "Mi impresión personal es un dicho muy de Valencia, que lo que 'va davant, va davant' ('lo que va delante va delante'). Y no digo más. Que decir 'esto que no' en esta vida... a lo mejor, hay veces que hay que decir que sí. Lo que va delante, va adelante. Luego ya veremos cómo acaba el patio".