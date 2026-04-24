Boluda Towage consolida su expansión en Asia con la compra de la flota de remolcadores de Grupo Seatrium en Singapur - BOLUDA TOWAGE

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Boluda refuerza su presencia en el Sudeste Asiático tras incorporar a su negocio la flota de remolcadores de Grupo Seatrium así como la gestión de los servicios de remolque de sus astilleros en el puerto de Singapur. Esta operación, "consolida la expansión de la compañía en uno de los enclaves logísticos más relevantes del mundo", destaca la naviera en un comunicado.

Durante los últimos cinco años, Boluda Towage ha desarrollado un plan de crecimiento sostenido en la región Asia-Pacífico, posicionándose en las principales áreas portuarias y terminales de Singapur, así como en los puertos más estratégicos de Malasia, especialmente aquellos vinculados a contenedores, energía y petroquímica.

La compañía opera en la región con una experimentada flota de 156 remolcadores, multiplicando su capacidad operativa en uno de los mercados marítimos más dinámicos del planeta.

Esta operación se suma a su reciente implantación en las costas norte, este y oeste de Australia así como en Papúa Nueva Guinea, consolidando una potente red regional que ya contaba con presencia estable en Hong Kong y Timor-Leste.

La compañía subraya que el Sudeste Asiático "concentra algunos de los corredores marítimos más transitados del mundo" y la integración de la flota de remolcadores de Grupo Seatrium permite a Boluda Towage reforzar su papel como socio estratégico para navieras, terminales y operadores logísticos en una región donde la eficiencia y la seguridad son esenciales para la competitividad global.