Bombas Gens estrena la segunda edición de Media Server Sessions con cuatro obras valencianas

Media Server Sessions en Bombas Gens - BOMBAS GENS

VALÈNCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bombas Gens Centre d'Arts Digitals estrena este jueves 11 de junio la segunda edición de Media Server Sessions, un programa dedicado a la creación digital contemporánea que reúne cuatro propuestas desarrolladas desde la Comunitat Valenciana. La iniciativa consolida su apuesta por visibilizar la creación digital contemporánea, los nuevos lenguajes audiovisuales y las tecnologías inmersivas.

El programa, que cuenta con cuatro únicas sesiones los días 11, 18 y 25 de junio y 1 de julio, incluye tres piezas inmersivas y una experiencia de realidad virtual acompañadas de sesiones musicales organizadas en colaboración con Festival Volumens, de la mano de su director Antonio J. Albertos, en el jardín del espacio patrimonial de Bombas Gens, según ha informado la institución artística en un comunicado.

La directora de Bombas Gens Centre d'Arts Digitals, Mónica Pérez Blanquer, ha asegurado que "tras el éxito de la primera edición de Media Server Sessions, que rozó el lleno en la mayoría de sus sesiones, el programa regresa con una propuesta centrada en la creación digital desarrollada desde la Comunitat Valenciana, que muestra el extraordinario momento creativo que vive la escena valenciana vinculada al arte digital y los formatos inmersivos y nos sitúa como un punto de encuentro y espacio de convergencia de la cultura digital".

CUATRO PIEZAS MADE IN VALÈNCIA

Tres de las cuatro obras valencianas que se presentan en esta edición han sido seleccionadas mediante convocatoria abierta por un jurado integrado por profesionales de Bombas Gens Centre d'Arts Digitals, Festival Volumens y Vitamin Studio. El programa se completa con el estreno de una pieza invitada producida por Vitamin Studio y con la presentación de cada artista, colectivo o estudio participante, que permitirá al público acercarse a sus procesos creativos y metodologías de trabajo.

'Col·lapse', del colectivo Archivo Cero, es una pieza inmersiva que "dialoga entre la luz, el sonido y la presencia; el equilibrio y la ruptura, el control y la deriva".

Archivo Cero es un colectivo multidisciplinar que combina una "sólida base tecnológica con una aproximación artística centrada en el movimiento, el ritmo y la emoción". Su trabajo explora la relación entre matemáticas, comportamiento orgánico, señales físicas y composición audiovisual, transformando datos y gestos en experiencias visuales y sonoras en constante evolución.

'Frontalidad Rota', de Pablo Iglesias y Óscar Fernández (opiodelmono x oniriart), parte de un único carácter tipográfico para construir un sistema visual "envolvente" donde la repetición, la acumulación y la fragmentación transforman progresivamente el significado original y la percepción de la imagen.

Pablo Iglesias (opiodelmono) desarrolla su trabajo en el ámbito del sonido, la ingeniería de audio y la creación audiovisual, mientras que Óscar Fernández (oniriart) centra su práctica en el diseño gráfico, la experimentación visual y las artes digitales. La colaboración entre ambos explora la intersección entre tipografía, sonido e imagen en movimiento, dando lugar a proyectos que combinan diseño, arte digital y experimentación visual y sonora.

En el apartado de realidad virtual podrá verse 'Latido', del artista digital Laureano Solis, una experiencia de realidad virtual interactiva que explora la relación entre música de raíz, cuerpo, danza y espacio digital. La obra incorpora sonidos de percusión analógica del músico argentino Nazareno Saavedra y permite que cada desplazamiento del visitante modifique en tiempo real tanto la coreografía como la composición sonora, "generando una experiencia única en cada recorrido".

Argentino afincado en València, Laureano Solis combina diseño, programación y creatividad para desarrollar experiencias visuales e interactivas. Su trabajo ha formado parte de festivales, museos y proyectos audiovisuales vinculados a géneros tan diversos como la música electrónica, la cumbia electrónica o el rock.

Por su parte, Vitamin Studio estrenará 'Matt3R II: The Architecture of Existence', una pieza que prolonga la exploración iniciada en 'Origin of Creation', "llevando al espectador desde lo invisible hacia lo casi tangible". La obra despliega geometrías "monumentales" y abstracciones arquitectónicas que emergen, colapsan y se transforman continuamente, de manera que crean un paisaje sensorial donde la arquitectura se percibe como "energía, luz y movimiento".

Fundado en València, Vitamin Studio se ha consolidado en los últimos años como uno de los estudios de "referencia" en el ámbito de la creación digital y las experiencias inmersivas. Su trabajo combina arte, diseño y tecnología para desarrollar instalaciones interactivas, escenografías digitales y proyectos audiovisuales para espacios culturales, marcas e instituciones.

El estudio reúne a un equipo multidisciplinar formado por ingenieros, programadores, artistas visuales, diseñadores y productores, y trabaja habitualmente con tecnologías en tiempo real para crear experiencias que exploran la relación entre el mundo físico y el digital. Desarrollan proyectos de alcance nacional e internacional y son uno de los agentes "más activos" del ecosistema creativo valenciano.

ENCUENTRO PROFESIONAL

Como novedad, Media Server Sessions amplía este año el programa en la dimensión profesional con la celebración de TouchDesigner Meetup Valencia 2026, un encuentro organizado por Vitamin Studio y Bombas Gens Centre d'Arts Digitals, con la colaboración de LABA Valencia School of Art, Design & New Media, que tendrá lugar los días 30 de junio y 1 de julio.

Además de las ponencias, el meetup fomentará el networking entre artistas, estudios, desarrolladores y estudiantes, para generar un entorno donde "se compartirán procesos, descubrirán nuevas herramientas y fortalecerán la comunidad creativa vinculada a las artes digitales".