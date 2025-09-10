Bombas Gens ofrece un 'aperitivo' en imágenes de la exposición inmersiva sobre La Ruta - BOMBAS GENS CENTRE D'ARTS DIGITALS

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bombas Gens Centre d'Arts Digitals ofrece un 'aperitivo' en imágenes de su primera producción original, la exposición imersiva 'La Ruta: modernidad, cultura y descontrol'.

La muestra, que se inaugurará en el centro cultural de Marxalenes, en València, el 2 de octubre y se abrirá al público el 3, propondrá "un viaje sensorial al corazón de este movimiento cultural que marcó varias generaciones y transformó para siempre la relación de València con la música, el ocio y la modernidad".

La muestra trasladará por primera vez el relato de la conocida popularmente como Ruta del Bakalao o Ruta Destroy, al lenguaje de las artes digitales, combinando tecnologías de vanguardia --como contenidos generados en 3D, VR y proyecciones 360o o láser mapping-- con recursos museísticos clásicos como instalaciones, audiovisuales, fotografía, documentación y piezas originales de la época.

El resultado, avanza la organización, es "una experiencia inmersiva que invita a sumergirse en el imaginario colectivo de aquellos años".

Bombas Gens presenta ahora el teaser oficial de la muestra. Se trata de un vídeo de un minuto de duración que muestra las primeras imágenes de la sala inmersiva de la nueva exposición.

"Una experiencia que promete ser única hasta el momento, con efectos de luz y sonido, láser mapping y una cuidada banda sonora en que se escucharán algunos de los temas míticos de la época", auguran.

La producción ha contado con la participación de un equipo multidisciplinario de creadores "con una fuerte raíz valenciana", como Radiante Light Art Studio, Vitamin Studio, Marta Moreira y Democràcia Estudio, que han planteado "una reflexión crítica sobre sus luces y sombras, su auge y su posterior declive, de la mano del equipo creativo de Layers of Reality y con la participación de diferentes colectivos valencianos".