Los Bomberos actúan en más de 310 servicios relacionados con el temporal de viento en la Comunitat

Archivo - Bomberos actúan en un servicio por una palmera caída por el viento - BOMBEROS AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

VALÈNCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Consorcios Provinciales de Bomberos de la Comunitat Valenciana, ha actuado este sábado hasta las 15.00 horas, en un total de 318 servicios relacionados por el temporal de viento.

Así lo ha indicado Emergencias en un mensaje publicado en sus redes sociales. Concretamente, Bomberos al Ayuntamiento de Castellón ha actuado en 60 servicios, mientras que el Consorcio en 63. En cuanto a Alicante, Bomberos Provinciales han notificado 120 servicios; Valencia, un total de 50 y en la ciudad, 25.

El Consorcio Provincial de Alicante ha detallado que los daños producidos siguen siendo caídas de árboles, elementos constructivos, farolas, semáforos, carteles y tendidos de suministros, entre otros.

El teléfono de Emergencias 112 ha gestionado entre las 12 y 14 horas 52 incidentes en Castellón; 76 en Valencia y 56 incidentes en Alicante, ha informado 112 Comunitat Valenciana.

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE), ha emitido otro aviso especial en el que insiste en mantener alto el nivel de vigilancia y precaución ante el episodio de viento extremo que continúa en la Comunitat Valenciana y que se intensificará en las próximas horas, especialmente en la provincia de Castellón donde está activada la alerta roja.

En la tarde de ayer se enviaron a los móviles de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana mensajes de Protección Civil advirtiendo de los niveles de alerta en cada una de las tres provincias y aconsejando se eviten los desplazamientos innecesarios y cualquier tipo de actividad al aire libre. Esta misma mañana se ha vuelto a enviar otro mensaje únicamente a los ciudadanos de la provincia de Castellón incidiendo en este extremo.

RACHAS DE VIENTO

Sobre las rachas de viento, las más altas se han registrado en La Pobla de Benifassà-Fredes (115 km/h); Atzeneta del Maestrat (98); Alicante-Elche Aeropuerto (95); Torreblanca (95); Chelva (94); Vilafranca (88) y Morella (88).

Durante la pasada madrugada y primeras horas de la mañana no ha habido que destacar incidentes de gravedad y se han registrado máximas de rachas de viento que han oscilado entre los 172 kilómetros hora de Rosell y los 161 de Xert, hasta los 134 de La Font de la Figuera y 106 de Ayora, pasando por los 131 de Villena y los 122 de Confrides y Xixona, según datos facilitados por Avamet.

Desde la Conselleria de Emergencias e Interior se insiste en la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población, que pueden consultarse en la web del 112, www.112cv.gva.es; en la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).

Entre ellos, se recomienda alejarse de casa viejas o en mal estado y evitar acercarse a muros y vallas publicitarias. Los parques, avenidas arboladas, postes de luz o torres de alta tensión también pueden resultar peligrosos.

Además, la Conselleria ha recordado que es importante revisar el estado de las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan provocar caídas de cascotes y escombros.

De igual modo, es relevante cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales y asegurar elementos como los toldos, persianas y antenas, así como retirar macetas, jaulas o cualquier objeto que pueda caer a la calle.

Los municipios tienen a su disposición toda la información para afrontar estas situaciones en la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos'.