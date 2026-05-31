Los bomberos del Consorcio de Castellón realizan diversos rescates en zonas de montaña de Cabanes y Algimia de Almonacid

Imagen de uno de los rescates realizados por efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón el domingo 31 de mayo de 2026. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE CASTELLÓN

CASTELLÓN, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han llevado a cabo este domingo diversos rescates en zonas de montaña de las localidades de Cabanes y Algimia de Almonacid, según ha informado este organismo a través de las redes sociales.

Así ha señalado que sus agentes se han movilizado para realizar el rescate de una mujer herida en una pierna en una zona forestal de Cabanes. En este caso se ha movilizado un equipo de la Unidad de Rescate de Montaña (URM) del consorcio con apoyo de una dotación del parque de la Plana Alta y se ha efectuado la evacuación con extracción aérea mediante el helicóptero de rescate de Emergencias de la Generalitat.

A esta operación se suma el rescate de un varón con una lesión de rodilla en una senda forestal de difícil acceso, también en Cabanes. Hasta ese punto se han desplazado efectivos del parque de la Plana Alta y un equipo de la Unidad de Rescate de Montaña del Consorcio con el helicóptero de Emergencias de la Generalitat.

Además, efectivos del Consorcio de Bomberos de Castellón se han movilizado para proceder al rescate de un varón con una lesión en un pie en la entrada de la cueva del Estuco, en la localidad de Algimia de Almonacid. En este servicio han participado agentes del Parque Alto Palancia y se ha movilizado al equipo de la URM con el helicóptero de rescate del 112 que acababa de finalizar el rescate de la mujer herida en Cabanes.