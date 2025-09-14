Bomberos dan por controlado un incendio en el interior de una nave industrial en Crevillent (Alicante)

Archivo - Imagen de archivo de un camión del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Alicante han dado por controlado este domingo, a las 13.00 horas, un incendio registrado en el interior de una nave industrial ubicada en la calle Catral del Polígono Catxapets de Crevillent.

El aviso se ha recibido sobre las 10.58 horas y hasta el lugar de los hechos se han movilizado una unidad mando jefatura (UMJ), dos bombas urbanas pesadas (BUP), un sargento, dos cabos y ocho bomberos de los parques de Crevillent y Elche, según ha informado el citado organismo.

El Consorcio ha señalado que en el momento del incendio, que se ha dado por estabilizado a las 11.45 horas, no había trabajadores en el interior de la nave. Igualmente, ha destacado que el fuego ha sido interior y se ha propagado hasta afectar a una de las fachadas del local. La "rápida" intervención ha evitado una mayor afectación y un posible colapso de la estructura, ha apuntado.

En estos momentos, los efectivos realizan tareas de remate del incendio.