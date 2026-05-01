Bomberos extinguen un incendio en una granja de pollos vacía en Sinarcas

Imagen del incendio en la granja - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

VALÈNCIA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han trabajado hasta primeras horas de la mañana de este viernes en la extinción de un incendio declarado durante la madrugada en una granja de pollos vacía de Sinarcas (Valencia).

El fuego se declaró, por causas no precisadas, hacia las 5.022 horas en las instalaciones avícolas, que en ese momento no tenían animales en su interior. No obstante, el incendio avanzaba muy rápidamente y afectaba de forma completa a la nave.

Los bomberos se centraron en la extinción del incendio y en la protección de un depósito de gas próximo, que no se vio finalmente afectado. En las tareas para controlar el fuego han participado bomberos de los parques de Requena, Paterna, bomberos voluntarios de Sinarcas, sargento de Requena y un oficial.