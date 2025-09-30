Bomberos realizan servicios por achiques de agua y saneamientos de fachada en la zona de l'Horta Sud i Nord de Valencia

Archivo - Vehículo de bomberos - DIPUTACIÓ VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han realizado durante la noche diferentes servicios por achiques de agua y saneamientos de fachada y arbolado fundamentalmente en la zona de l'Horta Sud i Nord de Valencia.

Según ha informado este cuerpo de seguridad, durante la noche ha habido algunas incidencias y los efectivos se han centrado, principalmente, en el saneamiento de árboles y de los elementos de las fachadas, así como en algún achique de agua.

Los servicios se han producido fundamentalmente en la zona de l'Horta Sud i Nord de Valencia y, en menor medida, en el Camp de Morvedre y la Ribera.