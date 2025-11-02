Bomberos rescatan a cinco chicas, tres de ellas menores, en la ruta de la Plana, en Callosa de Segura (Alicante)

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado a cinco chicas, tres de ellas menores de edad, este domingo en la ruta de la Plana, en Callosa de Segura.

El aviso se ha recibido sobre las 15.15 horas y hasta el lugar de los hechos se han desplazado Grupo de Rescate y helicóptero Alfa 1 CPBA. También han colaborado agentes de la Guardia Civil y Policía Local de Callosa, según ha informado el citado organismo.

Tras realizar una marcha en la ruta de la Plana, las rescatadas han estado en un lugar cada vez "más peligroso" para continuar. Además, una de ellas ha confirmado una caída de "gravedad desconocida".

Una vez los efectivos han accedido a su posición, ha comenzado el rescate del grupo. Se han tenido que hacer dos vuelos para rescatarlas a todas y ser transferidas a la Policía Local de Callosa de Segura para transportarlas a sus domicilios. La intervención ha finalizado a las 16.32 horas.