Los bomberos rescatan con helicóptero a un escalador con una tibia rota en Alcalalí

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han rescatado con helicóptero a un hombre de 40 años que se ha roto una tibia tras caerse mientras hacía escalada en la localidad alicantina de Alcalalí, según han informado este viernes fuentes del Consorcio Provincial de Alicante.

El cuerpo de seguridad ha recibido el aviso del suceso a las 14.15 horas, localizada en una zona de escalada de este municipio de la Marina Alta. La intervención se ha prolongado hasta las 16.33, según las mismas fuentes.

Al lugar han acudido efectivos del parque de Dénia, además del helicóptero, con el grupo de rescate. Finalmente, los bomberos han transportado al varón unos 500 metros, hasta donde había una ambulancia.