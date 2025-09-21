Bomberos rescatan con helicóptero a una excursionista con el tobillo torcido en Xàbia

ALICANTE, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado este domingo, con ayuda de un helicóptero, a una ecursionista herida tras torcerse un tobillo en la cala Granadella en el término municipal de Xàbia.

Según informa el Consorcio Provincial, el aviso ha entrado a las 12.15 horas y ha finalizado hacia las 14.30, en la senda cerca del castillo.

Al ser un punto de difícil acceso a pie, se ha movilizado el Grupo Especial de Rescate en Montaña del Consorco y el Helicóptero Alfa-1. Los efectivos han accedido a la excursionista y ha realizado su extracción con grúa para trasladarla a un centro hospitalario.