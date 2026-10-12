Bomberos rescatan a un hombre de unos 80 años accidentado en Cañada Cantal, en Vilamarxant

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero del Consorcio de Bomberos de Valencia. ARCHIVO. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Bomberos de Valencia se ha movilizado este lunes al rescate de un hombre de unos 80 años, que ha sufrido una caída y no podía andar, en la zona de Cañada Cantal, en el término municipal de Vilamarxant.

Según detalla el organismo, el aviso se ha recibido a las 09.14 horas y en el operativo han actuado el Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) con helicóptero MV6-R del Consorcio y médico a bordo, así como vía terrestre la dotación de bomberos de Chiva.

El hombre ha sido estabilizado por lesión en la pierna y los rescatadores del Consorcio lo han evacuado vía aérea hasta el Hospital La Fe de València.