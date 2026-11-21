Archivo - Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado a un hombre que se había lesionado un tobillo mientras realizaba senderismo en el Pantano de Elche.

Según ha informado el cuerpo de Bomberos, la zona era de difícil acceso para una ambulancia, por lo que se han movilizado efectivos de bomberos del Parque de Elche.

Estos efectivos, tras colocar una férula en el pie al herido, lo han portado durante unos 15 minutos en la camilla hasta el lugar en el que se encontraba la ambulancia.

El aviso se ha notificado sobre las 12.20 horas de este sábado y el servicio ha concluido sobre las 13.50.