Bomberos rescatan a tres escaladores que se habían perdido en el Espolón Central del Puig Campana

Imagen del helicóptero de rescate - CONSORCIO PROVINCIAL

ALICANTE, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Alicante rescataron ayer viernes a tres escaladores que se habían perdido mientras realizaban la ruta Espolón Central del Puig Campana, en Alicante.

Según fuentes del Consorcio Provincial, los tres escaladores pasaron la noche durmiendo en un vivac, pero a la mañana siguiente no supieron encontrar la salida. Tras intentar guiarlos para que pudieran salir por su propio pie, ha de salir a por ellos el grupo de rescate con el helicóptero Alpha1, para evitar que se les eche la noche encima.

Finalmente, los tres escaladores fueron trasladados al Parque de San Vicente, detalla el Consorcio.