Bomberos siguen trabajando en la extinción del incendio en un desguace de Orihuela

Incendio en un desguace de Orihuela (Alicante) - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS ALICANTE

ALICANTE, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Tres dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial de Alicante continúan trabajando en estos momentos para extinguir el incendio declarado sobre las 16.00 horas de ayer sábado, en un desguace localizado en la Carretera Orihuela-Almoradí, en el municipio de Orihuela (Alicante).

En el lugar se encuentran además una autobomba pesada, un vehículo nodriza y una unidad de mando y jefatura. En total, hay nueve bomberos del Consorcio trabajando en estos momentos y continúan las labores de extinción, detalla el organismo.

El fuego fue "inicialmente potente" en el propio recinto del desguace, aunque el daño se produjo fuera de la nave y justo en la campa exterior.

Hasta la zona afectada se movilizaron efectivos de Orihuela y también de otros parques de la provincia que, paulatinamente, se han ido retirando a medida que avanzan las labores de extinción.