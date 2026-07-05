Bomberos trabajan para controlar un incendio de vegetación con varios focos en la Rambla de Orihuela Costa

Archivo - Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y cinco unidades de bomberos forestales de la Generalitat trabajan desde este domingo por la noche para controlar un incendio de vegetación, con varios focos activos, en la Rambla de Orihuela Costa, según ha informado el Consorcio.

Los bomberos han sido alertados sobre las 20.50 horas para desplazarse al lugar donde se ha declarado un incendio, por causas no precisadas, en la Rambla, entre las calles Antillas y Wagner.

Desde el Consorcio Provincial están trabajando en el lugar cuatro dotaciones --de los parques de Torrevieja y Almoradí-- y cinco unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana.