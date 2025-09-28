Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en un vertedero de Crevillent (Alicante)

Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en un vertedero de Crevillent - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante trabajan este domingo en la extinción de un incendio declarado en un vertedero en Crevillent.

El aviso se ha recibido sobre las 01.55 horas y hasta el lugar de los hechos se han movilizado una unidad mando jefatura (UMJ), una bomba urbana ligera (BUL), dos bombas nodrizas pesadas (BNP), un sargento, dos cabos, seis bomberos de los parques de Elche, Crevillent y las nodrizas de San Vicente y Almoradí, según ha informado el citado organismo.

Durante la madrugada se ha comenzado a apreciar una columna de humo negro cerca de la planta de reciclaje. Posteriormente, los bomberos, sobre las 3.42 horas, han conseguido perimetrar el fuego, pero las llamas siguen siendo "intensas", por lo que no se puede utilizar la maquinaria pesada para sofocarlo, han apuntado desde el Consorcio.