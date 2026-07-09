Estabilizado el incendio forestal de Beniarbeig (Alicante)

ALICANTE, 9 (EUROPA PRESS)

Los bomberos trabajan para extinguir un incendio forestal declarado este jueves en el municipio de Beniarbeig (Alicante) en la zona del río Girona, entre la CV-729 y la CV-731, en una zona con abundancia de cañar y matorral. El fuego se ha dado por estabilizado a las 17.18 horas, según el Consorcio Provincial, que ha sido alertado del suceso a las 15.27 horas.

Inicialmente, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha recibido un aviso de incendio de vegetación, pero más tarde se ha reclasificado como forestal. De acuerdo con la información facilitada por este organismo alrededor de las 17.00 horas en la red social X, se han movilizado varios medios aéreos y terrestres.

En concreto, dos unidades terrestres y una helitransportada del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat, dos autobombas, tres medios aéreos, tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, una unidad de prevención de incendios y un agente medioambiental. Además, la Policía de la Generalitat también está en la zona.