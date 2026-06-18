Bomberos trabajan en un incendio declarado en una fábrica de baño de Xàtiva

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Europa Press C. Valenciana
Actualizado: jueves, 18 junio 2026 19:36
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   VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia --un total de seis dotaciones de bomberos de Xàtiva, Alzira y Ontinyent-- trabajan en estos momentos para sofocar un incendio declarado en una nave de 7.000 metros cuadrados en la que se encuentra una empresa dedicada a los productos de baño, en la localidad valenciana de Xàtiva.

   A causa del fuego, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la situación 0 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana. También, la Guardia Civil ha informado de que se ha mantenido cortado un carril de la CV-645 y es posible desplazarse por el otro.

    Por ello, se recomienda a la población limitar la exposición al humo, así como permanecer el mayor tiempo posible en interiores, manteniendo el aire interior tan limpio como sea posible. Mantener también puertas y ventanas cerradas y cerrar cualquier entrada de aire desde el exterior (chimenea, campana extractora, rejillas de ventilación, enchufes) para evitar la entrada de humo o gases.

   Además, se aconseja reducir las fuentes de contaminación del aire interior (aparatos de combustión, aspiradoras, tabaco, actividades de bricolaje) y reducir la actividad física tanto en exteriores como en interiores.

   En concreto, la nave afectada alberga productos de baño, así como de fabricación, recipientes, plásticos y palets. El fuego ha hecho colapsar parte de la nave, debido a la elevada carga térmica. El Consorcio además señala que no se han visto afectadas por el fuego naves cercanas ni vecinos cercanos.

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