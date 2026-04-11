Bomberos trabajan en un incendio forestal declarado en Albaida

Archivo - Efectivos del Consorcio de Bomberos en imagen de archivo. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS - Archivo

VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia trabajan para reducir las llamas de un incendio forestal declarado pasadas las 19 horas de este sábado en la localidad valenciana de la Albaida.

El Consorcio ha precisado que se trabaja con dos dotaciones de Ontinyent, así como un medio aéreo de la Generalitat y dos dotaciones de bomberos forestales de la Administración autonómica.

Por su parte, la Generalitat ha indicado que también se han incorporado a las tareas de trabajo dos unidades del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.