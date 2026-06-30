Bomberos trabajan en un incendio originado en una nave de platos de ducha en Aspe

Imagen del incendio - CONSORCIO ALICANTE

ALICANTE, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos trabajan en estos momentos para extinguir un incendio forestal que se ha originado en una nave dedicada a los platos de ducha, en Aspe (Alicante).

El fuego se ha notificado sobre las 18.50 horas de este martes, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. El incendio se ubica en su interior y está generando gran cantidad de humo, visible a través de las ventanas del edificio. Al parecer, el fuego se ha ido propagando llegando a una zona de monte aledaña. Por ello, se ha movilizado un helicóptero como medio aéreo para trabajar desde el aire en esa zona al exterior.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha señalado en la red social 'X' que hay cuatro unidades terrestres y una unidad helitransportada de Bomberos Forestales de la Generalitat trabajando en el lugar del incendio, así como una autobomba, un medio aéreo, cinco dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y un agente medioambiental de la Generalitat.