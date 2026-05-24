Bomberos trabajan para sofocar un incendio de vegetación en Alboraia, ya controlado

Archivo - El Consorcio Provincial De Bomberos Invierte Cerca De Medio Millón De Euros En Un Nuevo Vehículo De Extinción Para El Parque De Gandia / El Consorci Provincial De Bombers Invertix Prop De Mig Milió D'euros En Un Nou Vehicle D'extinció Per Al Par - DIPUTACIÓN DE VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia trabajan para sofocar un incendio declarado este domingo en una zona de vegetación de la localidad valenciana de Alboraia.

Según ha informado este cuerpo de seguridad, los bomberos han recibido un aviso sobre las 15.30 horas que les alertaba del incendio y hasta la zona indicada se ha desplazado una dotación de la Pobla de Farnals, una de Burjassot, el sargento de Paterna, el coordinador forestal del Consorcio y bomberos forestales de la Generalitat.

El fuego se ha dado por controlado sobre las 17.30 horas y los bomberos permanecían en la zona afectada.