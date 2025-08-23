Bomberos valencianos realizan labores de quema y seguridad y maniobras de fuego técnico en incendios de Castilla y León - GVA BOMBERS FORESTALS

VALÈNCIA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos del dispositivo desplegado por la Conselleria de Emergencias e Interior de la Generalitat a los incendios de Castilla y León han realizado este sábado labores de equipo de quema y seguridad, así como maniobras de fuego técnico.

En concreto, el servicio de Bombers Forestals de la Generalitat ha ejecutado labores de seguridad en una maniobra de fuego técnico en colaboración con la Asociación de Trabajadores de las BRIF pertenecientes al Miteco.

Además, los efectivos del servicio también han llevado a cabo labores de equipo de quema y seguridad, con apoyo de línea realizada por Bulldozer.

Por su parte, los bomberos del Ayuntamiento de València trabajan este sábado en la zona de Bembibre, donde también estarán este domingo. El viernes, los efectivos estuvieron en Igüeña, trabajando conjuntamente con el Consorcio de Alicante, bomberos municipales Alicante y brigadas de Castilla y Leon. La situación estaba controlada con pequeños focos.

Por su parte, las dotaciones del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Castellón han regresado a su provincia, tras finalizar las misiones asignadas dentro del operativo especial desplegado por Emergencias.

Desde el Consorcio, han agradecido la labor y su enhorabuena por el trabajo realizado, al tiempo que han enviado ánimo a los efectivos que permanecen en la zona.