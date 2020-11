Bonig afirma que las restricciones "no han servido para contener" la pandemia y pide más test de antígenos

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha afirmado que las restricciones impuestas por la Generalitat "no han servido para contener ni los contagios ni los ingresos" por coronavirus, y ha criticado que no vayan acompañadas de "medidas complementarias, test de antígenos masivos y un buen equipo de rastreadores".

Así se ha expresado Bonig en una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles, donde ha criticado que el martes la consellera de Sanidad, Ana Barceló, afirmara que "el ritmo de crecimiento" del coronavirus "se ha paralizado" en la Comunitat Valenciana: "Hay que ser imprudente, no aprende", ha manifestado.

La líder de los 'populares' valencianos ha apuntado los aumentos de ingresos en planta y en UCIs. De hecho, el 22 de octubre --cuando Puig anunció a los grupos y representantes sociales su intención de implantar las restricciones vigentes-- había 766 personas ingresadas y 167 en UCI. En la última actualización (17 de noviembre) había 1.618 personas ingresadas por coronavirus en los hospitales valencianos y 282 en cuidados intensivos.

"Las restricciones, si no van acompañadas de test no solamente a los que tienen síntomas, sino también a asintomáticos, no dan resultado, no hay que ser físico nuclear", ha aseverado. Así, ha criticado que se hayan realizado 23.870 pruebas de este tipo cuando se anunció que se habían comprado 500.000.

La presidenta del PP ha lamentado que se haya "criminalizado" al sector de la hostelería y del ocio nocturno y que "no se haya conseguido el objetivo".

Además, ha manifestado que "es momento de tomar medidas" y ha considerado que "sin una buena gestión sanitaria, será imposible reflotar la economía valenciana", y se ha referido al president Ximo Puig: "Si tiene que cambiar de socios, de consellera y de equipo entero de Sanidad por su incapacidad manifiesta para la gestión, si necesita ayuda, le vuelvo a prestar la ayuda".

EL TITÁNIC ERA "UNA PREMONICIÓN"

Por otra parte, Bonig ha criticado que las decisiones se tomen "a golpe de ocurrencia" y con el gobierno "peleado". "Da la sensación que estamos asistiendo a un final de etapa. Cuando hablaba del Titánic era una premonición", ha aseverado.

Además, ha criticado tanto a Puig como a Barceló por "no haber pisado ni un centro de salud ni un hospital" y le ha reprochado que este tipo de cuestiones "no se ven desde un despacho del Palau de la Generalitat".