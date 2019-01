Bonig expresa desde lo personal su apoyo a Zaplana pero muestra su respeto a las decisiones judiciales

Actualizado 27/12/2018 13:39:13 CET

VALÈNCIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha expresado este jueves, "desde el punto de vista personal", su "apoyo" al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y a su familia y le ha deseado una "pronta recuperación" aunque ha mostrado su respeto a las decisiones judiciales, en alusión a la decisión de mantenerlo en prisión preventiva.

Bonig se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido para hablar de la actualidad política, preguntada por la situación de Zaplana, en prisión provisional por el caso Erial aunque estos días ingresado en el hospital La Fe de València para recibir tratamiento debido a la leucemia que padece.

Desde el "respeto absoluto a las decisiones judiciales", ha pedido que tanto en este como en otros casos "cuanto antes se resuelva" la situación y ha opinado que la gente "tiene derecho a un juicio justo" y a que "se determine su inocencia o culpabilidad".

"Desde el punto de vista personal creo que nadie puede alegrarse de esa situación. Si alguien se alegra de esa situación es porque no es humano. Por lo tanto, todo nuestro apoyo a Eduardo Zaplana y a su familia", ha indicado la responsable 'popular', a la vez que ha deseado una "pronta recuperación" al exjefe del Consell. "Le deseo todo lo mejor a Eduardo Zaplana", ha añadido.

Sin embargo, la presidenta del PPCV ha señalado que los miembros de esta formación son "tremendamente respetuosos con las decisiones judiciales", en alusión a la medida de prisión provisional dictada sobre Zaplana. En este sentido, ha destacado que "en un Estado de derecho quien interpreta y aplica la ley es el juez".

De este modo, Isabel Bonig ha afirmado que "si la jueza teniendo toda la información ha adoptado esa decisión" no le cabe "más que respetarla". "En este caso quien interpreta y aplica la ley son los jueces y yo confío en la justicia, como no puede ser de otra forma", ha apuntado.

No obstante, la responsable 'popular' ha pedido que "cuanto antes se resuelva esta situación" en este caso y en otros. "No en el caso de Eduardo Zaplana por unas circunstancias especiales de su salud sino también en el de muchísima gente que se ve envuelta en procesos judiciales durante muchos años" ya que "eso lastra no solo la vida personal sino la vida profesional de mucha gente", ha expuesto al respecto.

"TODOS LOS INSTRUMENTOS"

Bonig ha considerado que "la gente también tiene derecho a un juicio justo" y a que "al final se determine su inocencia o culpabilidad". "Por lo tanto, pedir celeridad y respeto absoluto a las decisiones judiciales. No cabe otra", ha insistido.

Tras ello, la también portavoz del PP en Les Corts Valencianes ha agregado que "si alguien considera que se está haciendo mal, la defensa de Eduardo Zaplana puede utilizar todos los instrumentos que prevé nuestro ordenamiento jurídico, que son muchos".