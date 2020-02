Bonig presenta la campaña 'Menos Cerca' para criticar la situación de "tsunami inaceptable" de los Cercanías

Publicado 07/02/2020 12:06:31 CET

Exige que de la reunión entre Generalitat y Ministerio salgan "plazos presupuestarios y de tiempo" para ejecutar el plan de Cercanías

VALÈNCIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha presentado la campaña 'Menos Cerca', con la que los 'populares' quieren denunciar la situación de "tsunami inaceptable" en la que se encuentran las Cercanías de la Comunitat Valenciana donde, según ha denunciado, en 2019 se produjeron "casi 7.600 trenes".

Bonig ha presentado la campaña, que incluye un vídeo y un hashtag, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por diputados y senadores de su partido. La también síndica del Grupo Popular en Les Corts ha manifestado que 'Menos Cerca' busca "ilustrar el malestar y el cabreo de los usuarios", al tiempo que ha afirmado que ella misma y muchos de sus compañeros utilizan también el servicio.

La líder 'popular' ha citado unas palabras del president Ximo Puig de marzo de 2016, cuando afirmó que era "intolerable que Renfe no dé respuesta a los usuarios de Cercanías que sufren retrasos por las obras del AVE", y ha criticado que ahora "no le escuchamos alzar la voz".

"Espero que en esa reunión del 14 de febrero de la Generalitat con el Ministro de Fomento salga con compromisos reales, presupuestarios y de fechas", ha manifestado, y ha recordado que el último ministro 'popular' de Fomento, Íñigo de la Serna, presentó un plan de Cercanías "que preveía 1.436 millones de inversión".

Así, ha asegurado que el problema de las Cercanías es "de falta de trabajo y de planificación", y que "ya no solamente es dinero". "Dinero tienen, que le van a dar 4.000 millones a Cataluña, no sé cómo no van a tener", ha manifestado, y ha asegurado que en la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat catalana, Quim Torra, de este jueves "se comprometieron 4.000 millones a Cataluña". "¿Y a la Comunitat Valenciana, qué?", ha espetado.

Bonig ha adelantado que los 'populares' van a presentar una moción en todos los ayuntamientos valencianos pidiendo que se ejecute el plan de Cercanías y que se ponga "solución a este caos".

Al respecto, ha destacado que en 2019 "ha habido 14 veces más incidencias" en la red valenciana que en el 2015, por lo que ha instado a Puig a que "en su retiro espiritual --el Seminari de Govern, que se celebra este fin de semana en Dénia y Xàbia--, Puig diga alto y claro que esto es un tsunami inaceptable y que va a decir 'basta ya'".

También ha instado a Compromís a que "no se vaya de rositas", porque "Sánchez es presidente gracias al voto de Joan Baldoví", al que ha criticado que no le ha "escuchado decir mucho" sobre esta cuestión. Por ello, ha pedido a la coalición que tenga la "misma contundencia que en marzo de 2016".

Por su parte, la líder 'popular' ha indicado que su partido ha creado un grupo de trabajo sobre esta cuestión ya que "esto afecta a la gente en el día a día". Así, ha incidido en que es "necesaria la compra de 52 convoyes" para la red valenciana como preveía el plan de Cercanías, ya que "algunos tienen más de 30 años de antigüedad, y sería una magnífica forma de luchar contra el cambio climático".