El Bono Mòbilis Multiviaje lidera el uso en TRAM d'Alacant en 2025 con 7,8 millones de viajes - GVA

ALICANTE, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El título de transporte más utilizado durante 2025 fue el Bono Mòbilis Multiviaje, válido para diez viajes en la zona A del TRAM, el transporte urbano de Alicante y el transporte interurbano entre los municipios de Alicante, El Campello, Mutxamel, Sant Joan d'Alacant y Sant Vicente del Raspeig, y cuenta con un descuento del 40 por ciento de su precio. El año pasado fue utilizado por 7.859.492 usuarios, el 41,3% del total registrado --19.015.836-- en la red de TRAM d'Alacant.

El segundo título ha sido el Jove 30, que estuvo en vigor hasta el 30 de junio, que permitía a los menores de 31 años viajar de manera gratuita y que fue sustituido por el rebajado al 50% de Mòbilis Escolar, Mòbilis Jove, Bono Ruta 4/30 y Bono 10 Jove, además del gratuito Mòbilis 14. Fue utilizado por 2.676.294 pasajeros, el 14% del total, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

El tercero en la lista ha sido el billete Sencillo de la zona TAM, que permite un solo viaje en la zona A del TRAM, el transporte urbano de Alicante y el transporte interurbano entre los municipios de Alicante, El Campello, Mutxamel, Sant Joan d'Alacant y Sant Vicente del Raspeig. El número de movimientos ha sido de 1.545.513, el 8,1% del global.

El cuarto título más usado el pasado año ha sido el Bono 10, de diez viajes para desplazamientos de una determinada combinación zonal de TRAM d'Alacant, que ha acumulado 1.011.149 movimientos, el 5,3% del general.

El quinto del 'ranking' se trata del Bono Mòbilis Oro, para mayores de 65 años residentes en Alicante, Sant Vicent del Raspeig, El Campello, Sant Joan y Mutxamel, que ha agrupado a 958.322 tráficos, el 5%.

Del sexto al décimo lugar se han situado el billete sencillo, con 849.239; el Ida y Vuelta, con 747.243; el Mòbilis Escolar y Jove, con 594.307; el Bono ruta 4/30, de viajes ilimitados durante 30 días en zona TAM, con 572.023; el Bono 30 días, válido para el sistema TAM de Alicante, incluida la zona A de TRAM d'Alacant, con 439.655 movimientos.

Asimismo, el Mòbilis 14, el título que permite viajar de manera gratuita a los menores de hasta 14 años y que entró en vigor el 1 de julio, ha sido utilizado por 151.653 usuarios. En los 19.015.836 tráficos realizados en 2025, 12.520.453 (66%) se efectuaron con títulos coordinados y 6.495.383 (34%) con títulos propios de TRAM d'Alacant.