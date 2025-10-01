Borja Sanjuan será el portador de la Reial Senyera durante la Procesión Cívica del 9 d'Octubre en València

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, será este año el portador de la Reial Senyera durante la Procesión Cívica que se celebra en la ciudad con motivo del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

Así lo ha dado a conocer este miércoles, en declaraciones a los medios, la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, de quien depende la elección del portador y quien es la encargada de firmar el decreto que la recoge.

Catalá ha indicado, preguntada por la elección de este año, que "nunca" había tenido dudas. No obstante, ha apuntado que es "muy protocolaria" y que se tenía que hacer "un poco la despistada" cuando era preguntada por los periodistas por el portador en 2025.

Asimismo, preguntada por si el portavoz socialista entrará con la 'senyera' a la Catedral de València durante la Procesión Cívica para el acto del Te Deum que se celebra en este templo, la alcaldesa ha indicado que "esas cuestiones suelen despejarse" en la reunión posterior al anuncio.

Catalá ha recordado lo sucedido el pasado año, cuando fue portadora de la Reial Senyera la portavoz de Compromís en el consistorio, Papi Robles, que decidió no entrar a la Catedral.

"Lo hizo el año pasado Papi Robles y me transmitió que ella no iba a entrar en la Catedral y yo le dije: 'Si te parece, como marca el reglamento, cogeré la 'senyera' y luego te la daré, te la devolveré a la salida de la Catedral'", ha expuesto la primera edil, que ha añadido que lo que haga Borja --Sanjuan-- se lo comentará.

Por su parte, Sanjuan ha señalado que, para él, ser portador de la 'senyera' este año significa "tener la responsabilidad de representar a los valencianos y las valencianas a días del aniversario de una gran tragedia", en alusión a la dana que el 29 de octubre del pasado año devastó diferentes localidades de la provincia de Valencia y costó la vida a 229 personas.

"Una tragedia donde se puso de manifiesto que pertenece ponerse en la piel del otro, cuidarse y protegerse", ha manifestado el representante del PSPV-PSOE.

"EL PATRIOTISMO ES LA EMPATÍA"

"Eso es el patriotismo. El patriotismo es la empatía", ha reivindicado el socialista, al tiempo que ha destacado que este 9 d'Octubre "hay que reivindicar esa memoria y un orgullo, una responsabilidad compartida que tiene que volver a entrar desde las calles hacia las instituciones".

"Por eso la 'senyera' tiene que ser memoria y también reivindicación, porque siempre tiene que representar lo que el pueblo de València siente", ha subrayado el concejal.