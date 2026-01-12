Boro Peiró y Cuchita Lluch, mantenedores de las Falleras Mayores de València 2026

Mantenedores de las Falleras Mayores de València: Boro Peió y Cuchita Lluch - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comunicador Boro Peiró y la que fuera máxima representante infantil de la fiesta en el año 75, Cuchita Lluch, serán los mantenedores de las Falleras Mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, en dos actos fijados para los próximos días 30 y 31 de enero.

La alcaldesa, María José Catalá, acompañada por el presidente de Junta Central Fallera (JCF) y concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha dado a conocer el nombre de los mantenedores de las Exaltaciones de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor.

Una "responsabilidad y un honor" que este año recae en el comunicador y presentador Boro Peiró y en la Fallera Mayor Infantil de València de 1975, Cuchita Lluch. Los dos ya han conocido a las máximas representantes, Carmen y Marta, que han recibido la noticia "con mucha emoción y felicidad", subraya la Junta Central Fallera en un comunicado.

La exaltación de la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil, y su Corte de Honor ha recaído este año en el comunicador y presentador valenciano Boro Peiró Real.

Se trata de una cara conocida en el mundo de las Fallas, profesional de la comunicación y, sobre todo, de la radio. Director y presentador del programa 'Gente de Fallas' (GDF) en Onda Cero, un programa que en 2026 cumple 30 años, siendo el programa decano de temática fallera emitido de manera ininterrumpida en la emisora. De hecho, durante la pandemia, destaca con orgullo que GDF fue el único programa que se mantuvo en antena, dando voz a todos los colectivos vinculados a la fiesta.

Comenzó en Onda Cero el 26 de octubre de 1996, iniciando su marcha en el programa de Fallas de la casa de la mano de Emilio Polo y en enero de 2004, tras la jubilación de Emilio, asume la dirección en solitario del espacio. Dentro de Onda Cero, además de conducir GDF, forma parte del Departamento de Publicidad, dirige el 'Radioestadio Valenciano' y también coordina la Revista de Fallas que la emisora publica anualmente.

Además, también ha colaborado en medios y publicaciones como Canal 9, El Mundo, Costa Blanca Rundschau, El Turista Fallero o Actualidad Fallera, además de escribir en el Libro Oficial Fallero y en numerosos llibrets de falla.

Es un habitual de los micrófonos, presentando desde hace dos décadas el Concurso de Playbacks de Junta Central Fallera y también, siendo la voz de la Gala de la Pirotecnia. Su pasión por la pólvora es de sobra conocida, lo que le llevó a ser impulsor en 2006 de esa Gala de la Pirotecnia.

Además, Peiró es la voz de la Gala de Premios Gente de Fallas y la Gala de Premios Onda Cero, actos a los que hay que sumar mucho otros, ya que desde los 9 años, no ha dejado de hacerlo. Con esa edad ya presentaba actos y acontecimientos en su comisión, Carrer de Llíria de Benaguasil, como él dice con cariño "la capital del món". Allí y en la comarca del Camp de Túria inició una trayectoria que no ha dejado de crecer y sumar reconocimientos ligados a las Fallas.

Entre sus galardones, entre otros, destacan el Ninot d'Or del Gremio Artesano de Artistas Falleros, la Insignia de Oro de la Federación de Fallas de Especial, la Mención de Honor del Gremio de Sastres y Modistas, el Periodista Gil Sumbiela, El Barraquer d'Or o el Premio Berni.

FALLERO DESDE QUE NACIÓ

Además, hay que añadir otros premios en Na Jordana, la Plaza del Pilar o de Agrupaciones como Botànic-La Petxina o Benicalap-Campanar. Entre los galardones también en la falla Convento Jerusalén, a la que pertenece la FMV. Fallero desde que nació, está en posesión del Bunyol d'Or amb Fulles de Llorer i Brillants. Entre 1988 y 1990 vivió una etapa que recuerda con especial aprecio, coincidiendo con la llegada de Miguel Santaeulalia a Benaguacil, trabajando para él mientras compaginaba sus estudios con su pasión por la falla. Siempre ha dicho que le hace muy feliz estar ante un micrófono presentando actos, pero el hecho de ser mantenedor de la FMV es "el máximo a nivel profesional".

En cuanto a la Fallera Mayor Infantil de València, Marta Mercader Roig, y su Corte de Honor, será la FMIV 1975 Cuchita Lluch, la encargada de exaltarlas. Cuchita nació en Valencia el 14 septiembre de 1965 y diez años después, en 1975, tuvo el honor de ser la Fallera Mayor Infantil de Valencia. Y no solo eso, su vinculación con el mundo de las Fallas le viene de familia, ya que su padre fue vicepresidente de Junta Central Fallera con Enrique Real en 1980.

Además, fue con 11 años la padrina de la entronización de la Virgen de los Desamparados. Con 17 años fue también la Reina de la Poesía de Valencia de la asociación Amics de la Poesia y a los 18, fue Miss Harmònica de Bunyol. También fue la padrina del 125 aniversario de Na Jordana en el año 2008 y jurado de la Corte de Honor de la FMV 2011. Fallera de cuna, ahora pertenece a la comisión Gravador Esteve-Cirilo Amorós.

Allí aterrizó en el año 1989 cuando su hermana Begoña fue fallera mayor de la comisión. Una falla de la que han sido falleras mayores sus sobrinas Sofía, Blanca, Cristina y Lolita y por descontado, su hija Carlota que ostentó el cargo de fmi en 2005 y, un año después, formó parte de la Corte de Honor de la FMIV 2006.

Madre de dos hijos, está casada con el actor Juan Echanove, "al que ha podido convencer para vivir en 'la terreta'". Cara conocida de la sociedad valenciana, Cuchita es todo un referente en el plano gastronómico. De hecho, fue Presidenta de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana del año 2009 al 2015 y Presidenta de Feria Gastrónoma de Valencia en el año 2019 y 2020. Desde el año 2015 es miembro de la Real Academia de Gastronomía y miembro de su junta directiva desde 2020.

Además, es embajadora gastronómica de L'Exquisit Mediterrani, la marca gastronómica de la Agencia Valenciana de Turismo y embajadora gastronómica de Conhostur, la asociación de federaciones de gastronomía de la Comunidad Valenciana. Entre sus galardones destaca el premio del diario Las Provincias por su trayectoria gastronómica.

Cuchita Lluch estudió Relaciones Públicas y trabajó en la empresa familiar que es una promotora de viviendas pero también creó una sociedad de evento que se decía La Lista y el Club Modos, un club de networking. En el año 2021 crea junto a su hermana Begoña la empresa Begoistas, de nutrición de vanguardia. Este encargo de ser mantenedora le hace especial ilusión, un momento que seguro le hará rememorar cuando ella ocupó la Cadira d'Or.