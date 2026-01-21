La borrasca Harry deja en el litoral norte de Alicante caminos anegados y cortados por precaución

Archivo - Imagen de archivo de una playa durante un temporal - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El litoral norte de la provincia de Alicante hace balance este miércoles de los efectos de la borrasca Harry, que en municipios como Dénia ha dejado algunos caminos anegados y cortados por precaución.

En esta ciudad de la comarca de la Marina Alta el agua ha llegado hasta la carretera de Les Marines y no ha dejado daños personales, según fuentes del Ayuntamiento consultadas por Europa Press.

La Policía Local de Dénia ha informado a primera hora de este miércoles de que por las lluvias están cortadas al tráfico vías como Alberca, Azagador del Palmar con Camí Vell de Ondara a Dénia y Melva. Además, se han reabierto ya la calle Sardina, Marineta y Llavador.

El cuerpo policial ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que, si lo hace, circule "con precaución" y evite transitar por las zonas afectadas e inundadas. También ha recordado que hay que seguir las indicaciones de los agentes.

En la costa del litoral norte de Alicante la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo por peligro bajo de fenómenos costeros hasta las 11.59 de este miércoles, con la previsión de olas de tres a cuatro metros por mar de fondo del nordeste.

El organismo meteorológico prevé que el temporal marítimo que está afectando a la Comunitat Valenciana a causa de la borrasca con gran impacto denominada Harry amaine este miércoles. Mientras tanto, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat mantiene la alerta de nivel amarillo por fenómenos costeros en toda la costa alicantina.