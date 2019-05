Borrell: "Si la derecha populista gana la batalla electoral, será complicado que Europa siga funcionando"

Publicado 19/05/2019 15:17:38 CET

Se define como "europeísta pero no 'eurobeato'" porque la UE ha cometido "muchos errores" y "tiene que ocuparse de las grandes cosas de cada día"

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones y cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo, Josep Borrell, ha advertido que "si la derecha ultranacionalista y populista, entre ella los independentistas, gana la batalla electoral", sería "bastante complicado hacer que Europa siguiera funcionando". Además, ha advertido que los "europeos no podrán sobrevivir al mundo si no se unen".

Así se ha pronunciado en València durante el mitin central de campaña socialista para las elecciones municipales y europeas, junto a la candidata del PSPV-PSOE al Parlamento Europeo, Inmaculada Rodríguez-Piñero, la candidata a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, y la secretaria general del PSPV-PSOE en la provincia, Mercedes Caballero.

Durante su intervención, Borrell ha abogado por un salario mínimo europeo y por un seguro de desempleo europeo para que el "paro de los griegos sea también un problema de los alemanes"; ha defendido una unión bancaria que "garantice los depósitos de todos" y ha reivindicado un plan de inversiones para hacer frente al cambio climático. También ha planteado que el programa Erasmus, que considera una "fábrica de europeos", se amplíe a trabajadores manuales, personas mayores y a "todas las clases sociales".

Asimismo, ha criticado a los "partidos de extrema derecha que dicen de levantar fronteras y volver a enfrentamientos entre religiones, identidades y culturas". Ha recordado que hace 70 años Europa era un continente "destrozado" y ha advertido que "no sería tan difícil volver a las andadas".

"Ningún joven europeo tiene miedo de que le manden con una bayoneta a matar a su compañero de Erasmus del año pasado" y eso es un "progreso extraordinario", ha subrayado, para remarcar que esta y otras cuestiones "son cosas tan importantes que no se les da importancia", aunque "el estado natural de las cosas es el conflicto" y la "frontera", ha alertado.

"NO PODEMOS SOBREVIVIR AL MUNDO SI NO NOS UNIMOS"

Ha resaltado que "el mundo avanza a pasos agigantados" y que regiones como África "dentro de poco" tendrán 2.500 millones de habitantes frente a los 500 millones de europeos. En este contexto, se ha preguntado si "alguien cree que los europeos podemos sobrevivir al mundo si no nos unimos".

Se ha dirigido a los independentistas catalanes y a los impulsores del Brexit para afirmar: "Solos no nos lo montamos mejor". Así, ha puntualizado que "unirnos implica compartir soberanía" pero "no dividirla para que seamos trozos más pequeños". "Si queremos soberanía real, entonces tenemos que tener la fuerza de la unión", ha asegurado.

En este sentido, ha señalado que "si la derecha ultranacionalista y populista, entre la que están también los independentistas, gana la batalla electoral, y para eso bastaría con que tuvieran un tercio de los diputados, entonces lo tendríamos bastante complicado para hacer que Europa siguiera funcionando".

Así, bajo esta premisa, ha advertido que "los europeos, como no espabilemos, nos van a pasar por encima las empresas tecnológicas del sudeste asiático" y "no seremos los que controlemos la tecnología del mañana", ha subrayado, para insistir en que "todavía somos los más ricos del mundo, pero eso no va a durar mucho tiempo, a no ser que hagamos un esfuerzo extraordinario para hacer juntos lo que separados no podemos hacer".

Así, se ha referido a que la "lucha contra el cambio climático" tiene "coste", mientras no podemos luchar solos contra la destrucción del mudo multilateral que están emprendiendo los Estados Unidos de Donald Trump".

"TODOS TENEMOS UN INMIGRANTE DENTRO"

Por otro lado, ha indicado que hay que "aceptar inmigrantes" para que Europa no se "convierta en una civilización que desaparece". "Todos tenemos un inmigrante dentro", aunque eso sea "más difícil de explicar que el discurso ramplón y demagógico del que agita la bandera y el crucifijo y llama a las viejas leyendas imperiales para reclamar una España que solo existe en su imaginación", ha aseverado, antes de abogar por "sentirse orgulloso de España sin caer en un patriotismo chabacano".

Con todo, ha reconocido que "hay que ser crítico con la idea de Europa". "Soy europeísta, pero no soy un 'eurobeato' que dice que todo lo que viene de Europa es bueno", ha manifestado, al tiempo que ha puesto el foco en que se han cometido "muchos errores", como cuando se "quiso hacer la Europa del libre mercado" y los estados miembros acabaron "haciéndose competencia desleal" entre ellos.

Así, en la Europa "próspera", "hay un 25 por ciento de gente en el borde de la pobreza", ha destacado, para proponer un seguro de desempleo que haga que "el paro de los griegos sea también un problema de los españoles".

"Hay que reconocer lo que hemos hecho mal, si la respuesta a la crisis del euro hubiese tenido más en cuenta las necesidades de la gente, la crisis hubiera sido menos dura y no hubiéramos pasado por esta década de la que estamos saliendo pero que ha dejado atrás una gran herida en la sociedad, de más desigualdad y más pobreza. La sociedad europea y española se están recuperando pero tienen heridas que costará cerrar", ha subrayado, para reivindicar Europa "tiene que ocuparse también de las grandes cosas de cada día", porque "Europa será social o no será".

Por su parte, la también candidata socialista a las europeas Inmaculada Rodríguez-Piñero, ha resaltado que Borrell es "el hombre más valorado en todas las instituciones europeas" y ha subrayado que "solo se frena a la extrema derecha con políticas progresistas". "Queremos ganar porque estanos convencidos de que tenemos que cambiar el rumbo de Europa", ha señalado, antes de animar a que el 26 de mayo los ciudadanos "llenen las urnas de rosas rojas de nuevo".