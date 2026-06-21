Borriana construirá una nueva estación de bombeo en el puerto para evitar los malos olores a los vecinos - AYUNTAMIENTO BORRIANA

CASTELLÓ, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Borriana (Castellón) ha iniciado los trámites para la modificación puntual número 50 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el fin de construir una nueva estación de bombeo en el puerto y evitar los malos olores a los vecinos.

El objetivo fundamental de esta medida es calificar los terrenos necesarios para la ejecución de una nueva Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), una infraestructura que dará servicio a la futura Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del municipio, cuyo proyecto se encuentra actualmente en fase de redacción, explica el consistorio en un comunicado.

Desde el Ayuntamiento indican que los malos olores que sufre la zona de forma recurrente se deben, en gran parte, a que la actual estación de bombeo en el inicio del Camí Serratella, carece del sistema de estanqueidad que sí poseen las instalaciones más modernas. La nueva infraestructura "responderá así a una demanda histórica de los vecinos del entorno", afirman.

Para hacer posible la nueva estación de bombeo, la modificación urbanística afectará a una parcela vacante de 486 m2 de superficie, situada junto a la actual instalación. Estos terrenos, actualmente clasificados como Suelo Urbano en zona EDC.2, pasarán a calificarse como Equipamiento S.QI-1 Suelo Dotacional Infraestructura - Servicio Urbano, de la Red Secundaria, asimilándolo a los Sistemas Locales del Plan General de Burriana.

La actual planta depuradora, construida en el año 1982 en la zona de la Serratella-Los Arcos, ha quedado "obsoleta tras décadas de reparaciones insuficientes que no han logrado mitigar los problemas de averías".

La construcción de la nueva depuradora en el Camí La Pedrera representa "la mayor inversión de la historia" de la Generalitat Valenciana en el municipio, con un presupuesto que ronda los 38 millones de euros, lo que marcará un antes y un después para el futuro medioambiental y urbanístico de Borriana, incide el equipo de gobierno local.

La nueva planta depuradora contará con tecnología de última generación, incluyendo sistemas de aireación prolongada, tratamiento de fangos y una estación regeneradora que permitirá la reutilización del agua para el riego agrícola. El proyecto contempla un plazo de ejecución de dos años tras su aprobación definitiva.

Una vez finalizadas las obras y puesta en marcha la nueva instalación, las antiguas dependencias de la Serratella serán demolidas y el espacio revertirá en uso para el municipio, manteniendo únicamente en dicho punto un bombeo y un tanque de regulación.

El concejal de Urbanismo y Obra Pública, Mario Trullen, ha destacado con "esta modificación del Plan General damos el primer paso técnico y administrativo para materializar una infraestructura vital para los vecinos de la Serratella".

"No solo estamos desbloqueando la mayor inversión de la Generalitat en nuestra ciudad, sino que pretendemos resolver de forma definitiva un problema histórico de malos olores y averías que los vecinos de la Serratella llevaban sufriendo demasiados años", asevera.