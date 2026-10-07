Bugeda destaca que la llegada de los Sorolla sigue su cauce y la satisfacción de la Hispanic tras reunirse en València

Archivo - Preparativos para coger los cuadros de Sorolla de la Hispanic Society of America, en el Museo de la Ciudad, a 23 de febrero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director gerente del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, ha explicado que "todo sigue su cauce" en los trabajos para la llegada de las más de 200 obras de Joaquín Sorolla que acogerá València cedidas por la Hispanic Society of America, y ha destacado que desde esta entidad se han mostrado "tremendamente felices" con la colaboración para exponer las piezas en la ciudad.

Así lo ha señalado Bugeda, en declaraciones a los medios, tras mantener este martes una reunión con el director de la Hispanic Society, Guillaume Kientz, en València, según avanzó el diario Levante-EMV. Cabe recordar que el Museo de la Ciudad de València acogerá obras del conjunto de 220 cuadros de Sorolla cedidos por la Hispanic Society, mientras se acondiciona el Palacio de las Comunicaciones para poder disponer de todas las piezas.

El director gerente del consorcio ha destacado que, en un proyecto de la "envergadura" de este, que "pretende posicionar València y la Comunitat Valenciana como referente de Sorolla en todo el mundo", se están manteniendo "muchísimas reuniones", tanto online como presenciales.

En concreto, el encuentro con Kientz de este martes se enmarcó en la visita del responsable de la Hispanic Society a España con motivo de la inauguración de una exposición en Bilbao, ha detallado.

"Lo importante es que estaremos trabajando desde todas las instituciones para que esto sea un éxito y València sea un referente del arte en estos momentos con la colección de la Hispanic", ha remarcado Bugeda.

En ese sentido, ha subrayado que los trabajos van "fenomenal". Sobre qué le trasladó Kientz, Bugeda ha relatado que el director de la Hispanic Society manifestó que "está muy contento del trabajo conjunto y la apuesta del gobierno valenciano por dignificar la figura de Sorolla

Bugeda ha insistido en que desde los equipos de las instituciones implicadas se está trabajando "desde el primer día" en muchas reuniones para que la futura exposición de Sorolla "sea un éxito y que se quede para València".

Se trabaja, ha añadido, "con la misma clarividencia que tuvo Henry Ford Jr. cuando puso la banderita de Ford en Almusafes. La Hispanic ha puesto la banderita en Valencia, en la puerta, para que sea su sede en Europa", ha concluido.