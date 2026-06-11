El bulevar García Lorca de València tendrá un 88% de zona verde, peatonal y ciclista y tres viales para coche y bus

Simulación del futuro paseo García Lorca de València a partir de la planta viaria presentada por el equipo de gobierno municipal de María José Catalá. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El futuro vial García Lorca de València, conocido hasta ahora como bulevar y para el que se había propuesto en el anterior mandato la construcción de un corredor verde, pasará a ser "un paseo" con una extensión de 80.000 metros cuadrados en la que un 88 por ciento del espacio será zona verde, peatonal y ciclista y "solo" un 12 por ciento estará reservado para el "viario imprescindible": el tránsito en dos carriles para coches --ambos en sentido sur, de salida-- y uno para autobuses públicos --también en sentido sur--.

Así se recoge en la planta viaria presentada por el equipo de gobierno de la ciudad para este entorno, un área de que dentro del desarrollo del proyecto del Parque Central surgirá a partir del soterramiento de las vías de tren a través del canal de acceso ferroviario que se está construyendo.

La propuesta municipal contempla también eliminar los aparcamientos en esta vía y coser los barrios del sur de la capital valenciana a uno y otro lado del paseo mediante conexiones transversales. Asimismo y para garantizar el flujo del tráfico del entorno y evitar colapsos, esta iniciativa recoge la reducción a un carril de la circulación por la calle San Vicente, en dirección única y sentido norte.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha presentado este jueves esta planta viaria en una convocatoria en la que también ha participado el edil de Movilidad, Jesús Carbonell, y a la que ha asistido el concejal de Urbanismo, Juan Giner.

La planta viaria propuesta se ha escogido tras analizar 26 alternativas: 24 de un estudio inicial, la propia del corredor verde y la llamada "alternativa binaria", la que finalmente se ha elegido a partir de un estudio conjunto entre una consultora y distintos servicios del Ayuntamiento.

"Transformamos la ciudad siendo más verdes y no generando colapsos", ha indicado la primera edil, que ha asegurado que con esta planta se "mejora la movilidad". La solución propuesta por su equipo indica que con esta opción se reduce el tráfico respecto a la del corredor verde en un 41 por ciento en la calle San Vicente, en un 36 por ciento en la Carrera de Malilla y en 10 por ciento en Ausiàs March.