El buque World Navigator reanuda este domingo las escalas de cruceros en PortCastelló

CASTELLÓ 17 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El puerto de Castellón recibe este domingo 21 de septiembre el World Navigator, el primer crucero de esta temporada que marca el regreso de los viajes marítimos en el puerto. El buque llegará con 321 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación, y es la primera de seis escalas programadas entre septiembre y noviembre de este año.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado el crecimiento en el número de escalas, subrayando que "las 11 escalas previstas en 2025 contrastan con las 3 del año anterior". Ibáñez ha afirmado que este incremento confirma que la estrategia llevada a cabo por la Autoridad Portuaria está dando frutos positivos y que el puerto de Castellón se posiciona en el mapa internacional de cruceros.

Rubén Ibáñez ha subrayado también el trabajo realizado a través de la Fundación PortCastelló, que participa activamente en las principales ferias del sector, como Seatrade Europe 2025 en Hamburgo, con el fin de generar alianzas estratégicas y captar nuevas escalas de cruceros. Además, se ha referido a uno de los principales reclamos turísticos de la próxima temporada: el eclipse solar total que ocurrirá el 12 de agosto de 2026, que se ha convertido en un atractivo "clave" para las futuras escalas de cruceros.

"Este crecimiento es el resultado del esfuerzo por posicionar el puerto como un destino atractivo, sostenible y capaz de generar valor añadido para la economía local y regional", ha apuntado el presidente.

Las once escalas previstas este año en los puertos de Castellón y Peñíscola consolidan a PortCastelló como motor "clave" del turismo y la economía provincial. Además, el puerto refuerza su papel como un destino atractivo y sostenible en el Mediterráneo, alineado con las tendencias de turismo responsable y experiencial, según ha informado la Autoridad Portuaria en un comunicado.

El perfil del crucerista que elige Castellón es principalmente de clase media-alta, buscando cruceros de tamaño reducido y destinos únicos, más exclusivos y menos masificados que los típicos destinos turísticos de gran afluencia.

Además del World Navigator, PortCastelló recibirá el 23 de septiembre al Crystal Symphony (Crystal Cruises), el 17, 24 y 26 de octubre al Emerald Sakara (Emerald Cruises), y el 7 de noviembre al World Seeker (Mystic Cruises), cerrando la temporada.