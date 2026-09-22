Burjassot y la UV crean una cátedra para difundir el legado de Vicent Andrés Estellés

Presentación de la Cátedra - AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burjassot (Valencia) y la Universitat de València (UV) han firmado un convenio de colaboración para crear la Cátedra de Educación Lectora y Literaria Vicent Andrés Estellés, que difundirá la vida y la obra del poeta de Burjassot.

El convenio lo han firmado el rector de la UV, Juan Luis Gandía, y el alcalde de Burjassot, Rafa García, en un acto que también ha contado con la presencia del concejal de Cultura, Javier Naharros; la concejala del área de Cultura, Educación y Juventud, Estefanía Ballesteros y, por parte de la UV, Josep Ballester, catedrático del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, quien dirigirá la cátedra, tal como han informado ambas instituciones en un comunicado conjunto.

El objetivo de la Cátedra VAE es apoyar en la investigación, formación, difusión y transferencia del conocimiento de la obra de Vicent Andrés Estellés. Para ello, el Ayuntamiento de Burjassot destina 30.000 euros anuales a esta cátedra, con una duración de cuatro años.

En el acto, el alcalde de la localidad ha destacado "la estrecha relación que históricamente mantiene el Ayuntamiento de Burjassot con la Universitat de València y que ahora fortalece más aún sus lazos, poniendo en marcha este proyecto común para la difusión de la obra y vida del poeta".

El alcalde ha recibido al rector Juan Luis Gandía, quien ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Burjassot, y quien ha declarado que es "un orgullo" para la Universitat de València "trabajar de la mano del pueblo que vio nacer a Vicent Andrés Estellés, doctor honoris causa por la UV, a la hora de poner en marcha esta cátedra para el estudio, promoción y difusión de su vida y obra, desde el ámbito social, cultural y científico".

Por su parte, Josep Ballester ha comentado que "es todo un honor que la UV haya pensado en mí para llevar adelante este reto tanto alentador". "Estoy convencido que esta colaboración institucional entre las dos entidades dará frutos importantes y que la cátedra se convertirá en un referente en el estudio, la promoción y la difusión de la obra de Vicent Andrés Estellés, pero también en un espacio de encuentro entre la universidad, el sistema educativo, el mundo cultural y el conjunto de la sociedad", ha agregado.

Entre las acciones a desarrollar, la Universitat de València realizará actividades formativas, culturales, de investigación y de extensión universitaria orientadas al conocimiento y la difusión permanente de la obra y vida de Vicent Andrés Estellés. En concreto, se prevén actividades de apoyo en la realización de estudios y tesis doctorales, así como trabajos de fin de grado y de fin de máster en el área de conocimiento de la cátedra.

También se plantea desarrollar líneas de investigación, realizar estudios y trabajos de investigación y actividades divulgativas para difundir los resultados, así como hacer exposiciones, conferencias, seminarios y talleres, o actividades de difusión de la vida y obra del poeta en los centros educativos de Burjassot.

Las cátedras institucionales constituyen un instrumento mediante el cual la Universitat de València articula colaboraciones estables con otras organizaciones e instituciones con el objetivo de promover la transferencia de conocimiento de cualquier área.