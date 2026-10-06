Burning celebrará su 50 aniversario en mayo en la sala Auditorio Roig Arena

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VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda de rock urbano Burning celebrará medio siglo de trayectoria con un concierto el próximo 22 de mayo en la sala Auditorio Roig Arena, una cita que se enmarca en su gira 50 años de Rock, con la que el conmemora cinco décadas sobre los escenarios.

Esta gira coincide con el lanzamiento, el próximo 23 de octubre, del álbum conmemorativo 'En directo (50 Aniversario)', publicado de la mano de Warner Music. El trabajo recoge íntegramente un concierto y captura la fuerza del directo de la formación, liderada por el incombustible Johnny Burning y acompañada sobre el escenario por una banda de siete músicos.

Tanto el nuevo álbum como la gira ofrecen un recorrido por algunas de las canciones más emblemáticas de Burning, convertidas a lo largo de estas cinco décadas en clásicos del rock español. Entre ellas se encuentran '¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?', 'Mueve tus caderas', 'Una noche sin ti', 'No es extraño que tú estés loca por mí' o 'Esto es un atraco', además de otros temas que han marcado su trayectoria.

Las entradas para el concierto de Burning salen a la venta el próximo jueves, 8 de octubre, a las 13 horas, en la web del recinto multiusos de València.