Buscan al conductor huido tras el atropello mortal a un hombre en Puerto de Sagunto

Archivo - Coche de la Policía Local de Sagunto - AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO - Archivo

VALÈNCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sagunto (Valencia) ha abierto una investigación en busca del conductor que huyó tras atropellar mortalmente esta madrugada a un hombre en Puerto de Sagunto, según han confirmado a Europa Press fuentes de este cuerpo de seguridad.

Los agentes han podido recuperar el vehículo implicado en el atropello y tienen identificado a su titular, pero por el momento desconocen quién lo conducía, han señalado las mismas fuentes.

El incidente tuvo lugar anoche, sobre las 2 horas, por causas que no han trascendido, en Puerto de Sagunto.

El CICU recibió un aviso sobre las 3.10 horas para atender al hombre, que se encontraba pasada la rotonda de Chocomel. Hasta la zona se envió un SAMU, que practicó una RCP y maniobras de resurcitación sin éxito.