Buscan a un hombre por disparar tres tiros a un vecino en Alfafar en plena calle

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han desplegado un dispositivo para localizar a un hombre que, a última hora de este lunes, supuestamente disparó en la localidad valenciana de Alfafar (Valencia) tres tiros en la calle a otro, un varón de 33 años que se encuentra hospitalizado en La Fe.

Los hechos ocurrieron sobre las 23.30 horas de este lunes. Según avanza Las Provincias, la víctima recibió los disparos y fue auxiliado inicialmente por varias personas que le taponaron las heridas y practicaron un torniquete a la espera de los sanitarios.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que los hechos se produjeron en plena calle por "desavenencias" entre la víctima y el presunto autor de los hechos, ya identificado y sobre el que se ha establecido un dispositivo junto con efectivos de la Policía Local para localizarle, ya que se fue del lugar posteriormente.

Tras recibir el aviso del suceso, el Centro de Información y Coordinación de urgencias (CICU) movilizó una unidad del SAMU cuyo equipo médico asistió a la víctima, un hombre de 33 años herido por arma de fuego, y fue trasladado al Hospital La Fe de València.